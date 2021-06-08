澳洲最大恐龙 南方泰坦巨龙身长相当一个篮球场

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（法新社布里斯本8日电） 古生物学家表示，在澳洲内陆发现的南方泰坦巨龙已被认定为新物种，是地球上体型最大的恐龙之一，身长相当于一个标准篮球场的长边。

学名Australotitan Cooperensis的南方泰坦巨龙（Southern Titan）来自泰坦巨龙家族，是全球15大恐龙之一。泰坦巨龙生活在距今约一亿年前的白垩纪。

专家推估，南方泰坦巨龙身高可达5至6.5公尺，身长则为25至30公尺，「大约等于一个篮球场（的长边）」，是澳洲体型最大的恐龙，其骨骼化石15年前首度在昆士兰州西南部一处农场出土，昵称「古柏」（Cooper ）。一座标准篮球场长28公尺，宽15公尺。

伊罗曼加自然历史博物馆（Eromanga Natural History Museum）主任玛肯西（Robyn Mackenzie）说：「根据存留下来的肢骨大小来推估，这种新的泰坦巨龙是地球上体型最大的5种恐龙之一。」

南方泰坦巨龙骨骼化石于2006年首次出土后，科学家起初保密到家，经过不断挖掘和研究，2007年首度公开展示。

昆士兰博物馆（Queensland Museum）的古生物学家霍克努尔（Scott Hocknull）说，证实南方泰坦巨龙为新物种是一项「非常耗时且艰钜的任务」。

科学家利用3D扫描技术重建骨骼模型，来比较南方泰坦巨龙与其近亲，相关研究发表于同侪审查的国际期刊PeerJ。

霍克努尔说，同一地区还发现许多其他恐龙骨骼，须进行更多研究，因为「像这样的发现只不过是冰山一角」。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP