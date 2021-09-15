澳洲本岛加氏袋狸险灭绝 30年成功复育逾千只

广告 继续浏览后续

（法新社墨尔本15日电） 澳洲本岛野外原本常见的加氏袋狸（Eastern Barred Bandicoot）一度几乎灭绝，但当局今天表示，经过数十年的保育工作后，这种小型夜间有袋动物在本岛数量已恢复至约1500只。

加氏袋狸过去栖息于澳洲维多利亚州（Victoria）西南部的草原，直到它们遭非原生狐狸、野猫威胁和栖息地破坏而几乎灭绝；1989年，这个地区仅剩150只加氏袋狸，且多生存在垃圾场内锈迹斑驳的汽车。

过去30年来，耗资数百万资金的圈养繁殖和野化计画，成功使澳洲本岛的加氏袋狸数量恢复到大约1500只，并使这个物种从维州的「野外灭绝」名单中移除。

维州环境厅长丹布罗修（Lily D'Ambrosio）表示：「我们兴奋地宣布，加氏袋狸的保育状况从野外灭绝变为濒危，这对澳洲而言是难以置信的首例。」

这项宣布是澳洲在保育方面的罕见成功案例，环境保护主义者称澳洲拥有世界上最严重的哺乳动物灭绝率。

保育团队为加氏袋狸建立几座无捕食者的住所，有些设有围栏，另一些则由训练有素的犬只保护，同时，他们也将加氏袋狸迁至没有狐狸的岛屿。

维多利亚保育动物园（Zoos Victoria）为加氏袋狸圈养繁殖的主要执行机构，但有鉴于复育的成功，动物园现正在停止繁殖计画。

维多利亚保育动物园的频危物种生物学家（Amy Coetsee）顾埃济表示，加氏袋狸复育意味着在政府、志工和社区的坚持、决心和支持下，就有望赢得与灭绝的抗争。

© 2021 AFP