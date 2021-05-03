澳洲检讨中国岚桥集团租赁达尔文港99年合约

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（法新社雪梨3日电） 澳洲政府今天表示，正在检讨中国岚桥集团租赁达尔文港（Darwin Port）99年的租约，且有可能予以废止。此举为北京与坎培拉（Canberra）当局的关系开启新争端。

达尔文港是澳洲北海岸最重要、最靠近亚洲的港口，位居印度洋-太平洋地区（Indo-Pacific）的门户。

澳洲北领地（Northern Territory）政府2015年以5亿600万澳元（约3亿9100万美元）的价码，把达尔文港租给中国亿万富豪叶成的岚桥集团99年，遭到安全专家批评。而且2011年时任美国总统欧巴马（Barack Obama）已达成协议，要在达尔文设立一座部署大约2500名陆战队员的美军基地。

在遭美方质疑后，澳洲国防部2015年12月否认这项合约可能妨害国安。

时任澳洲防长李察逊（John Richardson）表示，担心解放军可能掌握进入港口设施的管道，是「危言耸听的胡说八道」。他还说中国绝无机会刺探美澳交流，因为海军船舰进入任何商港后都将停止通讯。

澳洲新任国防部长杜登（Peter Dutton）告诉「雪梨晨驱报」（The Sydney Morning Herald），国防部已被要求回头给予2015年的租约一些建议。他拒绝排除以国安理由强迫岚桥集团撤资的可能性。

杜登说，国防部会进行检讨，「之后我们就能研究符合我国利益的选项」。

澳洲去年12月通过一项对外关系法，允许坎培拉当局可以否决未来的敏感合约，并对已经签署的合约展开检讨。

预料当局今年底前就会完成相关检讨，而且各界早已预期达尔文港也在检讨范围。但杜登这次是首度公开揭露达尔文港合约面临检讨。

若租约被废止，肯定会让原已深陷危机的澳中关系更形紧绷。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）的政府上月才刚运用新法，取消北京与维多利亚州（Victoria）的「一带一路」协议。中国对此愤怒回应，并警告此举将严重伤害两国原已不和的关系。

现在有愈来愈多人猜测，莫里森可能援引去年12月通过的新法，来取消中国企业长期租用达尔文港和纽卡索港（Newcastle）的合约。

© 2021 AFP