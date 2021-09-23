澳洲毁弃潜舰合约 法国造舰集团将讨回费用

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（法新社巴黎/雪梨23日电） 澳洲终止与法国的潜舰交易，双方结下梁子。法国造舰集团今天表示，近几周将寄帐单给澳洲，要求偿付法方成本；澳洲总理莫里森则表示，会耐心修补两国关系。

原本接受澳洲委托造舰的法国海军船舶集团（Naval Group）表示，将在近几周寄送「详细且精算过的提案」给澳洲，希望澳方支付毁约所需的费用。

澳洲2016年同意采购12艘法国海军船舶集团制造的柴电动力潜舰，当时人称这项金额达365亿美元的交易为「世纪合约」，后来重新估价，更高达656亿美元。法国海军船舶集团部分股份属于政府。

然而，澳洲上周宣布与美英组成AUKUS战略联盟并合作打造核动力潜舰，被蒙在鼓里的法国勃然大怒，召回驻美及驻澳洲大使，导致外交失和。

法国打算让驻美大使下周返回华府岗位，但目前还没有驻澳洲大使何时返回坎培拉的消息。

法国海军船舶集团执行长波姆莱（Pierre Eric Pommellet）今天接受法国费加洛报（Le Figaro）访问时说，会在这几周寄帐单给澳洲。他表示：「澳洲为了方便而终止合约，这意味错不在我方。」

他还说：「这是合约里为防万一所做的规划，将要求偿付我们已支出和即将支出的成本，（这些费用）与解散基础设施和资讯技术人力及重新部署有关。我们会伸张我们的权利。」

澳洲曾抱怨与法国海军船舶集团签署的合约进度落后好几年，预算还超支。

法国国防部表示，法国海军船舶集团已开始与澳方洽谈财务解决方案，这家企业已完成11亿美元的潜舰相关工程，但没有损失，因为这笔钱已由澳方支出。

法国国防部称澳洲毁约等同「背叛」，未来谈判将界定澳洲造成的「赔偿和损害」规模。

波姆莱说，澳洲宣布终止合约之前，对法方全无任何事先通知，这是「以前从没见过的蛮横」。

另一方面，莫里森（Scott Morrison）昨晚说，他被法国总统马克宏（Emmanuel Macron）拒于门外，但仍愿耐心修补两国受损的关系。

莫里森表示，他试着联系马克宏，但电话还没打通，「不过我们会有耐心，我们理解他们的失望之情」。（译者：曾依璇/核稿：陈政一）

© 2021 AFP