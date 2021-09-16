澳洲毁约与法国潜舰交易 法国怒批背信忘义

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（法新社巴黎16日电） 澳洲突然取消与法国的巨额潜舰交易，将转而与美国合作打造核动力潜舰舰队，法国今天对这个惊人的决定表示愤怒，痛批此举是背信忘义，就像是「背后捅一刀」一样。

法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）告诉法国新闻电台（France Info Radio）说：「这无疑是背后捅一刀。我们已经与澳洲建立信任关系，但是这种信任已遭到背叛。」

他接着说：「我今天很生气且愤愤不平…这不是对待盟友的做法。」

勒德里安指出：「这种单方面、突然且令人难以预见的决定，非常像是川普会做的事。」美国前总统川普在任时，曾因为决策方向难以预测而惹恼欧洲。

法国国防工业、造舰集团海军船舶集团（Naval Group）之前获选为澳洲建造12艘传统动力潜舰，原定采用法国梭鱼级（Barracuda）核潜舰的设计为基础。

2016年澳洲宣布选择海军船舶集团时，这项合约价值约500亿澳元（新台币1兆136亿元）。

但美国总统拜登、澳洲总理与英国首相宣布一项新的国防合约，让澳洲能获得核潜舰舰队，这是少数美国盟邦才拥有的特权。

此举凸显对中国在印太地区影响力日益增长的担忧，而法国也在寻求保护包括新喀里多尼亚岛（New Caledonia）和法属玻里尼西亚（French Polynesia）等海外领土在内的利益。

© 2021 AFP