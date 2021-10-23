澳洲潜舰军售纠纷后 拜登马克宏通话谈印太合作

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白宫声明说，拜登与马克宏（Emmanuel Macron）「谈到要致力让欧洲防务更强大、更具效能，同时确保与北大西洋公约组织（NATO）互补」。

拜登本月底将在罗马举行的20国集团（G20）峰会与马克宏碰面。白宫声明表示，拜登期待有机会「盘点美法在诸多领域的合作，并强化彼此共有的利益」。

法国总统府也发布了类似声明。

拜登与马克宏上次联系是在9月22日，这也是自澳洲毁约以来，两人首度交谈。在那次通话中，拜登承诺会尊重法国主导的促进欧洲防务及自主权行动。

澳洲上月取消向法国下订柴电潜舰的钜额合约，转而与美英组成AUKUS三方联盟，并寻求美国技术，打造核动力潜舰舰队，法方对此怒火中烧。

虽然拜登并未就私下与澳洲商谈向法国道歉，却也承认此事「本可从盟国之间的公开磋商中受益」。

白宫还宣布，副总统贺锦丽（Kamala Harris）下月将赴巴黎与马克宏会谈，讨论「跨大西洋关系对全球和平稳定的重要性」，尤其是在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情、气候危机、非洲沙赫尔（Sahel）地区及印太地区等方面的合作。

© 2021 AFP