澳洲特斯拉巨型电池组起火 报告：疑冷却剂外泄导致

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（法新社雪梨28日电） 今年7月底，澳洲维多利亚州的大型特斯拉（Tesla）贮能电池组因不明原因起火，火势延烧3天，烧毁2个电池组。安全监管单位今天表示，火灾原因可能是冷却剂外泄所造成。

维州政府去年底与法国可再生能源巨头Neoen签约，在距离墨尔本约1小时车程的吉郎（Geelong）附近兴建「维多利亚州巨型电池组」（Victorian Big Battery）。7月30日上午，一个13吨锂电池组起火，火势之后又延烧到旁边的另个电池组。

消防人员一共花费3天时间才控制住这场火势；所幸火灾并未造成人员伤亡。

据维多利亚州能源安全局（Energy Safe Victoria）的技术调查报告：「这起事故最可能的原因是巨型电池组冷却系统外泄导致短路，进而造成电子零件起火。」

报告指出，火势自首个电池组内部蔓延到相邻的电池组。这份报告是依据特斯拉调查结果、现场调查、相关影片和事件资料写成。

维州巨型电池组是全球最大的贮能电池组之一，其作用是储存可再生能源产生的电力，在供电不足时填补缺口，同时赚取浮动电价价差。

维州能源安全局表示，他们已告知特斯拉，该单位「不反对」重启电池组计画。

能源安全局说，完成技术调查后，下一步将确定事件是否涉及违反安全规定，如果有，将采取相应执法行动。

© 2021 AFP