澳洲球后巴蒂双喜临门 与男友订婚且连3季年终世界第一

（法新社雪梨23日电） 澳洲世界网球天后巴蒂（Ashleigh Barty）双喜临门，除了连续3季年终世界排名第一，今天更宣布与长年男友基斯克（Garry Kissick）订婚。

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法新社报导，巴蒂在Instagram贴文公布这项喜讯，分享照片显示她手戴订婚戒指与男友喜悦相拥，并且写着「未来丈夫」，文中附有爱心及戒指的表情符号。

巴蒂今年25岁，基斯克则是30岁。他曾是职业高尔夫选手，2016年于巴蒂家乡澳洲昆士兰州（Queensland）一座球场与她相识。

当巴蒂在场上打球时，基斯克总是出现在场边，并且经常在社群媒体发布支持她的讯息。

这项喜讯引发网球界其他明星热烈祝贺，罗马尼亚网球女将哈勒普（Simona Halep）就贴了10个爱心表情符号。

巴蒂是现役温布顿网球锦标赛女单冠军，未参加WTA年终总决赛（WTA Finals），而是留在国内专心为明年澳洲网球公开赛作准备。

她自9月在美国公开赛女单第3轮爆冷出局后，迄今未参加任何比赛，但在历经夺得5座冠军的一季后，仍以世界排名第一成绩结束本季。

© 2021 AFP