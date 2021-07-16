澳洲男网选手德米瑙尔确诊COVID-19 不参加奥运

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨16日电） 澳洲奥运代表团官员说，澳洲网球选手德米瑙尔（Alex de Minaur）确诊COVID-19 （2019冠状病毒疾病），他将不会参加东京奥运。

澳洲媒体报导，澳洲男网排名第一的德米瑙尔，目前住在西班牙，他是在前几天验出阳性反应。

澳洲奥运代表团团长切斯特曼（Ian Chesterman）在东京告诉媒体：「德米瑙尔无法参赛，我们感到非常失望，他说他的心情也很低落，因为他从小的梦想就是代表澳洲参加奥运。」

22岁的德米瑙尔本来将参加奥运男子单打与双打，东奥组织委员会仍待确认他的双打搭档皮尔斯（John Peers）是否仍可参赛。

切斯特曼说，尽管澳洲队对德米瑙尔无法参赛感到失望，德米瑙尔验出确诊退赛代表东京为保护选手而推出的COVID防疫泡泡系统有效运作。

他又说，所有其他奥运选手的检验结果都是阴性，德米瑙尔结束温布顿锦标赛离开时，采检结果也呈阴性，他自那以后就没有跟其他网球选手有肢体接触。

世界排名第17的德米瑙尔无法参赛，澳洲奥运网球队现在剩下5名男网与5名女网选手，其中包括世界球后巴蒂（Ashleigh Barty），以及第5度参加奥运的前美国公开赛冠军得主史托苏儿（Samantha Stosur）。

© 2021 AFP