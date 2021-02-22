澳洲疫苗接种登场 夹杂抗议声浪

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（法新社墨尔本22日电） 澳洲今天开始为民众接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，但也传出抗议声浪，包括澳洲网球公开赛决赛时观众发声反对。

本周将施打约6万剂疫苗，从医护人员到饭店检疫人员和警察的第一线工作人员，以及养老院居民开始。

早晨的电视新闻节目显示，墨尔本和雪梨的医疗和检疫人员接种第一批疫苗。澳洲总理莫里森（Scott Morrison）昨天在一项为接种疫苗行动「拉开序幕」的活动中施打，目的是让澳洲人相信疫苗是安全的。

在澳洲主要城市，零星但声势不弱的反疫苗抗议活动让疫苗推出蒙上阴影，而昨晚澳洲公开赛男单决赛球迷爆发的抗议声浪达到高峰。

在塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）第9度夺得澳网冠军后的颁奖典礼上，当澳洲网球协会主席郝德利卡（Jayne Hrdlicka）提及希望推出疫苗有助于结束疫情对职业运动的破坏，引发7500名观众的响亮嘘声。

尽管有抗议活动，但民调显示，约80%符合条件的澳洲人愿意接种疫苗。

澳洲是世界上控制疫情最成功的国家之一，这要归功于迅速关闭边界和采取积极措施，透过封锁、密集检测及接触者追踪方案，遏制疫情爆发。

澳洲疫苗接种从进口的美国辉瑞药厂（Pfizer）和德国BioNTech公司所共同研发疫苗开始，随后将使用本地生产的阿斯特捷利康（AstraZeneca）/牛津（Oxford ）疫苗。

澳洲有2500万人口，政府说，将在10月前完成全国疫苗接种工作。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP