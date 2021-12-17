澳洲矿区发现新物种 世界第一只名副其实千足虫

（法新社巴黎16日电） 科学家表示，他们在澳洲找到世界首个名副其实、拥有1306只脚的千足虫（millipede）新物种，此前，人们从未发现有超过750只脚的千足虫。

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法新社报导，这一全世界最多脚的新物种被发现于西澳州（Western Australia）一个矿区钻孔的地下60公尺处，并被命名为Eumillipes persephone。

Eumillipes意为「真正的千足虫」，Persephone则来自希腊神话中，被冥界之神黑帝斯从大地带往地下的冥后波瑟芬妮。

研究指出，Eumillipes persephone宽不到1毫米，但长近10公分，有「一个锥形头部，大量触角和用于进食的喙」，但这一新物种没有眼睛且为无色，符合在地下度过一生动物的特徵。

来自维吉尼亚理工暨州立大学（Virginia Tech）的研究作者马瑞克（Paul Marek）说：「这一千足虫透过拉伸可伸展的身体来挖洞，从而使自己更加纤细以适应小裂缝。」

他表示，Eumillipes persephone的多脚为其身体提供推进力，让它们得以钻开小缝。

未参与这项研究的昆虫专家内尔（Andre Nel）形容这一新发现的物种奇异非凡；他告诉法新社，穴居昆虫通常拥有细长的脚，而非细长的身体。

他补充，Eumillipes persephone的发现对生物多样性而言是个正面讯号，尤其它们被发现于可能已因采矿活动而遭破坏地区。

这项发布在「自然」（Nature）的研究指出，千足虫是地球上最早呼吸空气的动物之一，部分已灭绝物种身长可超过2公尺；它们食用腐屑和回收养分，在栖地的生态系统中扮演重要角色。

© 2021 AFP