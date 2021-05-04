澳洲禁在印度国民返国掀波 总理：我是保护边界

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（法新社雪梨4日电） 澳洲近日祭出惩罚措施，两周内去过印度者一律禁止入境，挨轰种族歧视，总理莫里森（Scott Morrison）今天表示，来自印度的旅客因违反边界规范遭监禁与罚款「机率很低」。

在一片反弹声浪中，莫里森说，绕开禁令者「非常不可能」会被监禁，「可能性几乎是零」。

目前据信仍有约9000名澳洲人在印度。当地每天新增数十万人确诊，病故人数不断攀升。

澳洲前板球选手史雷特（Michael Slater）痛批这项旅游禁令；史雷特在印度担任印度板球超级联赛（Indian Premier League）赛事评论员。

他在推文中说：「总理，你的双手沾满鲜血，你怎么敢这样对待我们。」「如果我们的政府真的在乎澳洲人民安危，就会让我们回家。」

莫里森表示，说他双手沾满鲜血的概念非常「诡异」，还说疫情期间有很多困难决策，他和他的政府因此受到批评，「我不是要让澳洲失望，我这次是要保护我们的边界」。

这项规定今天生效，引发人权团体以及莫里森知名盟友、天空新闻网（Sky News）时事评论者波特（Andrew Bolt）等人抨击，称这项政策有「种族主义的臭味」。

鉴于印度2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情飙升，澳洲上周宣布禁止包括澳洲公民在内等所有来自印度的旅客入境，直至本月15日为止。当局警告违者将处以最高5年徒刑与6万6000元澳币（约新台币142.6万元）罚款。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP