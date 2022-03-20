澳洲禁对俄出口氧化铝 增援乌克兰

（法新社雪梨20日电） 澳洲今天以俄罗斯入侵乌克兰为由，扩大对俄国制裁，即日起禁止所有氧化铝和铝土矿出口至俄罗斯，并承诺提供乌克兰更多武器和人道援助。

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法新社报导，这项出口禁令目的在影响俄罗斯制造铝产品；目前俄国有2成氧化铝仰赖澳洲的出口。

澳洲才在几天前对俄国寡头权贵德里帕斯卡（Oleg Deripaska）实施制裁。德里帕斯卡拥有氧化铝炼制厂Queensland Alumina Limited的股权；这家公司是俄罗斯铝业联合公司（Rusal）和全球矿业巨擘力拓（Rio Tinto）的合资公司，而力拓已经矢言断绝和俄罗斯所有生意往来。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison ）表示，他的政府和伙伴国家正致力「对（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）政权施加最大压力，要求俄国自乌克兰撤兵，也要让俄国付出最大代价」。.

莫里森表示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，澳洲已对俄罗斯个人与企业实施476项制裁。

此外，澳洲将加码3000万澳元（约新台币6.4亿元）对乌克兰人道援助，以及进一步捐赠2100万澳元（约新台币4.5亿元）的国防军事援助，包括弹药和防弹衣。

莫里森又说，最近数周，政府已对因这波冲突流离失所的乌克兰人核发近5000件签证。

他宣布，乌克兰难民将有资格取得新的3年人道签证，获准在澳工作、研读深造及使用澳洲的健保系统。（译者：纪锦玲）

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