澳洲经济成长3.3% 走出近30年首见衰退

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨2日电） 澳洲已经走出近30年来首见的经济衰退，官方今天公布数字显示，7月至9月的经济较受疫情重创的前一季成长3.3%。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情在地方上大致已获控制，官方资料显示，商业活动开始反弹，消费支出已经上扬。

澳洲统计局（Australian Bureau of Statistics）表示，这一季家庭支出比前一季攀升7.9%，在很大程度上驱动了经济反弹。

澳洲财政部长佛莱登柏格（Josh Frydenberg）表示，这项数字「能让澳洲人有乐观期盼」，宣示澳洲「在卫生方面和经济前线，表现已比世界几乎所有国家要来得好」。

不过，澳洲央行总裁洛威（Philip Lowe）警告：「尽管经济指标表现正面，我们仍有挥之不去的困难。」

澳洲央行已预期，直到2021年底前经济不会恢复到疫情之前的水准。

今年前9个月，澳洲经济受疫情影响而衰退3.8%，目前仍未完全复苏。

澳洲经济在首季下降0.3%，至6月底的一季，写下衰退7%的历史纪录，随后在这一季恢复到正成长。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP