澳洲维多利亚州爆疫情 纽国暂停旅游泡泡

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（法新社威灵顿25日电） 澳洲维多利亚州传出新的2019冠状病毒疾病（COVID-19）本土群聚感染案例后，纽西兰今天暂停与维州的免隔离旅行措施。这是纽澳旅游泡泡上月启动以来第4度被干扰。

威灵顿当局官员表示，在澳洲维多利亚州墨尔本市（Melbourne）过去2天通报9起本土病例后，他们采取谨慎态度。据信这些病例与一家防疫旅馆外溢病毒有关。

纽西兰COVID-19防疫部长希普金斯（Chris Hipkins）表示，这次暂停旅游泡泡的命令将从当地时间今晚8时生效，并维持至少72小时。

纽西兰昆士镇（Queenstown）近日将举行高地人队（Highlanders）与墨尔本叛军队（Melbourne Rebels）的超级橄榄球联赛（Super Rugby）赛事，从现况看来，暂停令可在赛前及时解除。

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）与澳洲总理莫里森（Scott Morrison）都将亲临这场赛事。莫里森访问纽西兰时，也将进行双边外交会谈。

纽澳两国之前因为疫情，将国界封闭了近400天。这次是两国免隔离旅游泡泡4月18日启动后，第4次受到干扰。

此前从纽西兰飞往澳洲西澳州（Western Australia）的航班曾两度暂停，本月稍早飞往澳洲新南威尔斯州（New South Wales）的航班也受到影响。而澳洲这些疫情都跟隔离国际旅客的防疫旅馆有关。

© 2021 AFP