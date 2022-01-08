澳洲网坛坏小子罕见相挺 对乔科维奇的困境表示同情

（法新社雪梨8日电） 塞尔维亚网球巨星乔科维奇入境澳洲受阻引发热议，身为地主的网坛「坏小子」基尔乔斯昨天罕见为他发声，今天还说若乔科维奇能打澳洲网球公开赛，必将化这次的困境为动力夺冠。

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世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）5日深夜抵达澳洲，但因未符合防疫入境规定而遭取消签证，目前仍待在墨尔本留置移民的饭店中，等待法院10日裁定去留。

基尔乔斯（Nick Kyrgios）和乔科维奇关系不睦，乔科维奇去年在澳网开打前呼吁放宽隔离规定时，基尔乔斯曾对此表示不以为然。如今基尔乔斯软化立场，对乔科维奇表示同情。

基尔乔斯在澳网17日开打前到雪梨打热身赛，他今天告诉媒体，如果乔科维奇获准参加澳网，他可不想扫到台风尾，「我猜他会气死，然后他会非常坚决打出好表现」，会因为现在的一切而把气发泄在每个与他交手的球员身上，「在我看来，现在这一切对他来说会化为动力」。

基尔乔斯还说：「我们都知道他是多强的对手。没能克服一些像这样的逆境，就不会成为那样伟大的冠军。我相信他克服过更多比待在饭店房间好几天更具挑战的时刻。我的意思是，如果他在澳网上场，会变得很危险。」

基尔乔斯昨天曾说澳洲对待乔科维奇的方式「非常糟糕」，今天更说「不是很人道，对吧，到底是怎么了」，「如果是一般人，他们就不必处理这一切。他的生活可能已经够难熬了，我只希望一切都能尽快解决」。

基尔乔斯今天还说，他和乔科维奇的嫌隙被媒体夸大，但不确定是否会亲自联络乔科维奇。

他说：「我不知道我们算不算熟，但有趣的是，我们以前确实是朋友，也会在赛场练球，媒体分化了我们。」

© 2022 AFP