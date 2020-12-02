澳洲葡萄酒遭中国制裁 全球盟友力挺台湾也声援

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（法新社雪梨2日电） 中国上周宣布对澳洲葡萄酒课徵反倾销关税，两国关系持续恶化。值此之际，澳洲在全球的盟友今天联合发声相挺，包括台湾，矢言多喝澳洲酒，减轻中国制裁的负面效应。

法新社报导，中国对澳洲葡萄酒课徵高达212%的关税，是一连串贸易制裁的最新一波举动；评论家认为，这些措施是出于政治动机。

对此，澳洲的盟友，包括台湾和美国，相继承诺采购澳洲葡萄酒。

台湾的外交部推文表示：「我们与#澳洲团结一致，在外交部（@MOFA_Taiwan）提供#自由佳酿（#FreedomWine）。」

美国国家安全会议（National Security Council）表示：「澳洲葡萄酒会出现在白宫本周的假期酒会上。」

国家安全会议还说：「中国的爱酒人因为北京对澳洲酒商施加强制性关税，将错失美酒，真可惜。#澳洲加油！（#AussieAussieAussieOiOiOi!）」

澳洲先前调查中国在境内的情报活动，并呼吁探究2019冠状病毒疾病（COVID-19）的起源，两国关系本已不佳，现在又更恶化。

澳洲酿酒业者说，新课徵的关税可能意味获利颇丰的中国市场已经玩完了。

澳洲的富邑葡萄酒集团（Treasury Wine Estates）表示，将把目光转向其他「重要的奢侈品成长市场」，并删减成本，因为损失的销售额占了30%收益。富邑旗下的高级品牌包括奔富（Penfolds）等。

由19个民主国家诸多议员组成的「对华政策跨国议会联盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）也来助阵，数名议员承诺暂舍纽西兰的黑皮诺（Pinot noir）、挪威烈酒阿夸维特（aquavit）或日本清酒，改喝澳洲葡萄酒。

在香港，「#团结支持澳洲」（#SolidaritywithAustralia）的标签在推特上掀起热潮，流亡中的香港民主运动青年罗冠聪也说：「我不怎么喝酒，但我想我要去买一瓶澳洲葡萄酒。」（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

© 2020 AFP