澳洲要求WTO 就中国课徵葡萄酒反倾销税做出裁决

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（法新社雪梨16日电） 坎培拉当局在和北京当局之间的初步蹉商破局后，今天要求世界贸易组织（WTO）就中国对澳洲葡萄酒课徵反倾销税案做出裁决。

澳洲6月将中国对澳洲葡萄酒课徵反倾销税告上WTO。北京此举形同对澳洲葡萄酒关闭其最大海外市场。

澳洲在强制磋商期间结束，仍未能解决这项争端后，宣布这项最新行动。

澳洲贸易部长特汉（Dan Tehan）在宣布这项决定时说：「我们会继续为澳洲出口商的权利挺身力争。」

根据葡萄酒产业的数据，在北京祭出关税后，澳洲对中国葡萄酒出口金额从超过10亿澳元（8.4亿美元）骤减至微乎其微。

特汉表示：「澳洲仍愿意透过和中国直接磋商的方式解决这个问题。」

澳洲也就中国对澳洲大麦课徵关税告上WTO，同时反对中国对澳洲其他产品施加关税，并称之为「经济胁迫」。

北京当局对一系列澳洲产品祭出严厉经济制裁。澳方有许多人相信，这些措施是在惩罚他们反击中方在澳洲扩大影响力的行动、拒绝中国对敏感领域投资，以及公开呼吁调查COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情起源。

北京也表示，中国已就澳洲对中国出口的铁道轮毂、风力涡轮机和不锈钢水槽等产品课徵关税告上WTO。

澳洲今天稍早宣布将采购美国核动力潜舰和巡弋飞弹，外界普遍将此举视为澳洲对抗中国的武力威胁。

© 2021 AFP