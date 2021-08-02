澳洲贮能电池组起火 火势延烧3天终获控制

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（法新社雪梨2日电） 澳洲消防单位表示，维多利亚州设立的大型特斯拉（Tesla）贮能电池组上周因不明原因起火，火势延烧3天后，今天终于获得控制。

维州政府去年底与法国可再生能源巨头Neoen签约，在距离墨尔本约1小时车程的吉郎（Geelong）附近兴建「维多利亚州巨型电池组」（Victorian Big Battery），预计今年11月正式启用。这些装载13吨特斯拉电池的货柜作用是储存可再生能源产生的电力，在供电不足时填补缺口，同时赚取浮动电价价差。

上月30日上午，消防局获报赶往电池组所在位置灭火，之后发布声明说：「起先只有1组电池起火，之后火势蔓延到旁边的另一个货柜。」

消防局公布的照片显示，起火的电池组冒出浓烟。所幸火势已于今天下午3时获得控制。

消防局表示，目前尚不清楚起火原因，「一小批消防队员和消防车将继续留守火场24小时，以免火势再度蔓延」。

Neoen公司的澳洲总经理表示，这起事故未造成任何人员伤亡，且已切断这处设施与电网的连系，所以不会对供电造成影响，「目前正准备展开（事故原因）调查，待消防局完成工作后，就会着手进行」。

© 2021 AFP