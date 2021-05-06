澳洲追查不明本土病例来源 纽西兰暂停旅游泡泡

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（法新社雪梨6日电） 澳洲最大城市雪梨昨天出现1个多月来首宗COVID-19本土病例，当局今天急忙寻找感染源，并恢复社交距离措施。邻国纽西兰则暂停与雪梨所在地新南威尔斯州的旅游泡泡。

雪梨一名50多岁男性确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），并将病毒传染给妻子。两人是新南威尔斯州（New South Wales）和雪梨自4月初以来首度出现的本土传染病例，卫生官员仍苦于不知感染源。

新南威尔斯州当局已对雪梨一带20多个地点发出警告，因染疫夫妇在已有传染力时曾前往这些地点。州长贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）并宣布，今天傍晚5时起，雪梨所有530万市民搭乘大众运输工具和进入室内场所都须戴口罩。

根据污水系统检测，在雪梨市中心西部追踪到染疫男子病毒的痕迹。另基因序列显示，染疫男子的病毒，与一名从美国返回后待在雪梨一所防疫旅馆的确诊旅客有关，但两人之间并无明确的传染途径。

纽西兰防疫部长希普金斯（Chris Hipkins）今天表示，在澳洲新本土病例来源的调查明朗前，暂停与新南威尔斯州的旅游泡泡；此外，先前从澳洲当局示警的雪梨地点返回纽西兰的旅客，也必须自主隔离。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

© 2021 AFP