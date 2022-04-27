澳洲通膨飙至20年新高 市场预期央行近日升息

（法新社雪梨27日电） 根据澳洲当局今天公布的官方数据，澳洲今年第一季的通货膨胀年率上升至5.1%，创下2001年以来新高。外界预期澳洲中央银行最快可能下周升息。

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因燃油价格上涨与住房成本增加，消费者物价指数涨幅甚至超出分析师预估，外界预期澳洲央行澳洲储备银行（RBA）最快下周升息的可能性增加。

这对公开宣称无政治倾向的澳洲储备银行来说将是大胆之举，央行不希望被认为想影响澳洲当前大选。澳洲储备银行上次在选举期间升息是2007年。

但在美国、纽西兰和加拿大央行相继升息之后，澳洲央行压力升高。

澳洲财政部长佛莱登柏格（Josh Frydenberg）今天表示，通膨飙升是由于政府无法控制的价格冲击因素，包括COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情以及俄罗斯侵略乌克兰造成的供应链问题。

佛莱登柏格说：「这些数字还没有将燃油消费税减半的全部影响列入考量。」

削减燃油税是保守派的自由党（Liberal Party）政府为缓和民众生活成本压力而采取的一项关键措施，当局也在今天对数百万澳洲民众发放一次性的250澳币（约新台币5268元）现金补助。

不断增加的生活成本已成为5月21日联邦大选的关键议题之一，因为通货膨胀已超过澳洲相对平稳的工资增长。去年第4季的薪资成长年率为2.3%。

© 2022 AFP