澳洲重新参与地区事务 总理称获太平洋国家肯定

（法新社雪梨29日电） 尽管中国在竞争日益激烈的太平洋地区持续进行外交突袭，不过新上任的澳洲总理艾班尼斯表示，太平洋各国领袖「非常肯定」澳洲政府重新参与地区事务。

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艾班尼斯（Anthony Albanese）接受澳洲天空新闻（Sky News Australia）访问所作上述评论今天播出时，正值中国外交部长王毅访问斐济（Fiji）。王毅将与斐济领导高层和其他太平洋国家外交部长会面，受到各方密切关注。

王毅26日抵达索罗门群岛（Solomon Islands），展开南太平洋之行。他在斐济预计将与太平洋其他国家外长讨论一项内容广泛的协议草案和5年计划，这项草案于上周曝光。

法新社取得的这份草案在斐济会议之前，已分发给至少10个太平洋国家，内容显示北京积极扩大与南太平洋国家进行安全和经济合作的野心，引发外界担忧。

艾班尼斯对澳洲前政府的太平洋计划进行了尖刻的评估，称那项计划在这个地区「搞砸了」，指责前政府削减对外援助以及「在价值观上的不参与」。

他说：「对我们的太平洋岛国邻居来说，气候变迁是个不容置疑的国家安全问题。」

除了增加在环境方面的行动外，艾班尼斯还宣扬将增加援助以及在太平洋建立一所国防训练学校的计划。

在澳洲不久前的选举期间，艾班尼斯的中间偏左劳工党表示，这所学校将有来自巴布亚纽几内亚（Papua New Guinea）、斐济、东加（Tonga）、东帝汶（Timor-Leste）、万那杜（Vanuatu）和索罗门群岛等国的部队参与。

艾班尼斯说，澳洲在太平洋地区的新外交努力在新任外交部长黄英贤（Penny Wong）访问斐济时展开，且深受好评。他说：「反应非常肯定。」

北京上个月与索罗门群岛达成一项广泛的安全协议，令坎培拉相当惊讶，随后澳洲和中国为了在太平洋的影响力大力竞争。

黄英贤27日访问斐济时，呼吁南太平洋国家拒绝中国将其安全势力范围扩大到整个地区的意图。她在斐济首都苏瓦（Suva）告诉记者：「我们已公开表达对安全协议的关切。」

王毅将在斐济首都停留至31日，期间将会见斐济高层领导人，并主持第二次中国-太平洋岛国外长会议。

王毅今天与太平洋岛国论坛（Pacific Island Forum）秘书长普纳（Henry Puna）会晤。普纳表示，疫情下的经济复苏和「紧急和具有雄心的气候变迁行动」是两人讨论的关键议题。他说：「我们欢迎中国对气候变迁所作的承诺。」

王毅这趟太平洋行先前也到过吉里巴斯（Kiribati），在当地他签署了10份谅解备忘录，内容涵盖气候变迁、经济合作和其他议题，不过并未包括安全协议。

他还访问了萨摩亚（Samoa），并于28日签署一份双边协议，承诺「加强合作」。王毅预计在访问东加、万那杜和巴布亚纽几内亚之后，结束这次行程。

© 2022 AFP