澳洲野火愈烧愈烈 研究：气候变迁是压倒性因素

（法新社雪梨29日电） 澳洲总理莫里森曾将野火归咎于森林管理问题，但联邦研究机构科学家表示，气候变迁是国内森林大火愈烧愈烈的「压倒性因素」，直接打脸政界领导人的说法。

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在一份同侪审查过的研究中，澳洲联邦科学与工业研究组织（CSIRO）检视90年来的数据并得出结论，气候变迁是大型野火背后的主要影响因素，包含2019至2020年间肆虐澳洲的森林大火。

专家们研究了一系列火灾的风险因素，从地面枯死的植被量到湿度、天气和引燃条件等，以了解可能导致灾难性大火的原因。

CSIRO的首席气候研究科学家卡纳德尔（Pep Canadell）说：「虽然火灾的所有8个驱动因素在影响森林大火方面发挥了不同作用，但气候是导致火灾的压倒性因素。」

此研究26日发表在最新一期的科学期刊「自然」（Nature）。

澳洲2019至2020年森林大火肆虐东南岸，刺鼻浓烟笼罩雪梨等大城，保守派政府一直淡化气候变迁在这之中起的作用。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）多次坚称森林大火在澳洲属正常情况，或指问题出在残木移除等森林管理工作上。

但研究员发现「对可燃物载量模型的回归分析显示，与燃烧面积没有统计上的显着关系」。

圣婴和反圣婴现象等会影响森林大火强度，但研究人员发现，在有超过50万平方公里的森林惨遭祝融的11年中，有9年发生在2000年以后，也就是全球暖化速度加快之后。

研究人员将这些事件与「愈发危险的火灾天气」连结起来，例如火灾引发的雷雨以及旱雷，它们「皆在不同程度上与人为气候变迁有关」。

研究并发现，与数十年前相比，过去20年的燃烧面积平均增加800%。

澳洲是世界上最大煤炭和天然气出口国之一，近年来遭遇一连串因气候变迁恶化的干旱、森林大火和洪水，但坎培拉当局的减排承诺仍遭外界批评缺乏力度。

© 2021 AFP