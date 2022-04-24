澳洲防长指控中国靠行贿获国际合约

（法新社雪梨24日电） 澳洲国防部长杜登（Peter Dutton）今天指控中国，为了争取国际合约而行贿他国，但对于北京新近与索罗门群岛签订的安全协议是否涉及贪腐，澳洲防长拒绝表示意见。

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杜登提出这项指控，适值所属保守派政府在5月21日大选前面临质疑：中国政府在取得索罗门的安全协议上，如何明显地智胜澳洲。

中索签订安全协议一事，震撼了索罗门传统友邦━澳洲和美国，两国担心此一协议可能让中国在南太平洋军事立足，而此地距离澳洲海岸不到2000公里。

杜登表示：「中国不会以我们所遵循的法规（来竞争取得交易）。」

杜登告诉澳洲天空新闻（Sky News Australia）说：「若放眼非洲，行贿情事时而发生。」

「我们从不以这种游戏规则来竞争，我们有价值观，也有须遵守的法律规定。」

北京19日宣布已和索罗门群岛签订安全协议。杜登特别被问到，是否相信当中涉及贪腐，才促成中索协议，他回答无法置评。

他又说：「实际情况就是，中国已经改变了。」

「中国极其积极地对外干预，随时准备行贿以击败其他国家来达成交易：这就是当今中国的现实状况。」

中索安全协议草案在上个月遭披露，让区域中许多国家感到震惊，尤其是条款内容允许中国海军部署索罗门。

白宫代表团22日造访索罗门首都荷尼阿拉（Honiara）时警告，若中国于新协议下试图在索罗门建立常设军事基地，就可能面临相应回应。

白宫表示，相关官员已告诉索罗门总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），中索最近签订的协议，对华府和盟国而言，可能涉及区域安全问题。

© 2022 AFP