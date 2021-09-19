澳洲防长：曾向法国表达潜舰合约疑虑

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（法新社雪梨19日电） 澳洲片面取消采购法国潜舰的巨额合约，引起法国强烈不满，澳洲国防部长杜登（Peter Dutton）今天表示，澳洲一直都有「坦白、公开且诚实」向法方表达对这份合约的疑虑。

法国对澳洲取消这份价值数百亿美元合约、转而向美国购买核动力潜舰的决定怒不可遏，不但召回驻坎培拉和华府大使，还指控澳洲和美国在这场危机中「扯谎」。

杜登今天向天空新闻澳洲台（Sky News Australia）表示，政府一直都有「坦白、公开且诚实」向法国表达对于这份合约的疑虑，说这起合约不仅超出预算，且进度落后了好几年。

杜登指出，他理解「法国方面的不满」，但「暗示澳洲政府没有提出相关顾虑，不仅有违公开纪录，也不符合我们长久以来的对外说法」。

他说，坎培拉当局「一直存有这些疑虑，也曾经表达过；我们希望与法国密切合作，未来也会持续这么做」。

杜登表示，他曾亲自向法国防长帕利（Florence Parly）表达过这些疑虑，同时强调澳洲「需依国家利益行事」，也就是军购核动力潜舰。

他还说：「鉴于印太地区环境瞬息万变，现在如此，未来几年也如此。我们必须做出符合国家利益的决定，这也正是我们所做的事情。」

杜登指出，坎培拉当局无法购买法国核动力潜舰，因为这些潜舰需要充电，而美国的潜舰则不用，因此只有美国的潜舰适合无核的澳洲。

杜登表示，由于澳洲新潜舰舰队预料将耗时数十年打造，这段过渡时期澳洲可能会考虑向美国或英国租借或采购现有潜舰。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP