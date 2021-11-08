澳洲黑市贩卖假疫苗通行证 恐增防疫风险

（法新社墨尔本8日电） 澳洲禁止未接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的人进入酒吧和餐厅，促使数以千计人去打疫苗，但也导致伪造疫苗接种证明的网路黑市大发利市。

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当墨尔本上月终于从超过260天断断续续的封锁之中解脱后，全城充满活力的社交活动让尚未接种疫苗的莫莉（Molly，化名）也难以抗拒。

24岁的莫莉告诉法新社：「我并不反（疫苗），但我不同意强制接种。」

过去数周，她利用从社群媒体取得的伪造疫苗通行证，去了市内好几家餐厅吃饭。

她解释，大约数月前，有个网路连结声称，只要输入个人资料，就能取得疫苗通行证。

这个连结已被移除，但想要牟利的类似网站和应用程式层出不穷，澳洲当局抓不胜抓。

澳洲政府10月初宣布要对未接种疫苗者祭出限制，全国各地在网上搜寻伪造疫苗通行证的次数随即大量增加；禁令生效后，又出现一波高峰。

一个仍在运作的网站声称可提供澳洲、美国、英国、爱尔兰和巴基斯坦的接种证明，开价每件约500美元（约新台币1万4000元）。

卫生专家担心，伪造证明会让持有人陷入风险、促使疫情爆发，也更难以追踪接触史。

目前很难估算流通中的伪造证明有多少，但光是通讯软体Telegram上一个宣传伪造澳洲证明的频道，就有逾6万4000名成员。

在澳洲麦考瑞大学（Macquarie University）教授犯罪学的资深侦探赫尔利（Vince Hurley）表示：「在黑暗网路上，要拿到（伪造证明）轻而易举。」

「要价从100澳元（约新台币2060元）到1000澳元不等，依品质、卖家评价和其他人的评论而异。」

在澳洲，犯下这类行为可能面临长达10年徒刑及7400美元罚金，但以身试法者仍所在多有。

澳洲联邦警察发言人说，警方已知悉这个问题，将致力维护澳洲COVID-19疫苗接种行动不受破坏。

澳洲当局已开始用闪烁的数位全像图、二维条码及其他防伪措施，加强第一波疫苗通行证的可信度。

© 2021 AFP