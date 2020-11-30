澳洲3月关边界后 首见国际学生入境

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（法新社雪梨30日电） 一批外籍学生今天搭乘包机降落在澳洲达尔文市（Darwin），成为澳洲3月关闭边界防堵2019冠状病毒疾病（COVID-19）以来，第一批抵达澳洲的国际学生。

澳洲无限期关闭边界，把外籍学生也挡在境外，但产值数以十亿美元计的教育业得靠他们维持，各大学因此损失大量收入。

查尔斯达尔文大学（Charles Darwin University）承租的一架飞机，今天载着63名国际学生抵达澳洲北部的达尔文市，作为启动高教业试行计画的一环。

这批来自中国大陆、香港、日本、越南和印尼的学生，分别前往新加坡搭乘包机。现在他们须在政府隔离设施待14天。

搭机学生有新生和旧生、大学生和研究生，主修科目包括法律、护理和工程等等。

查尔斯达尔文大学透过声明表示，这是「恢复澳洲国际教育产业的重要一步」。

教育是澳洲第4大出口产业，仅次于铁矿、煤和天然气。去年注册的国际学生超过50万人，为澳洲经济挹注370亿澳元（新台币约7800亿元）。

游说团体澳大利亚大学联合会（Universities Australia）6月表示，关闭边界可能使这个产业损失110亿美元（新台币约3145亿元）。

© 2020 AFP