澳洲F1大奖赛取消 卡达将取代举办赛事

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（法新社杜哈30日电） 世界一级方程式赛车（F1）主办单位今天表示，卡达11月将举办该国有史以来首场F1大奖赛，取代已取消的澳洲F1大奖赛。

卡达首场F1大奖赛将于11月21日在杜哈北方的罗赛尔国际赛道（Losail International Circuit）举行，在F1赛季于中东赛事落幕系列中打头阵，接下来是沙乌地阿拉伯赛事，以及划下赛季句点的阿布达比大奖赛。

卡达已签下一纸10年合约，自2023年起举行F1赛事。

澳洲大奖赛是通常揭开F1赛季序幕的比赛，但今年鉴于COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制，为了确保能照常举行而延到赛季末。澳洲大奖赛已经连续第2年取消。

F1执行长多梅尼卡里（Stefano Domenicali）说：「我们非常高兴欢迎卡达本赛季加入F1赛程，以及从2023年起长期参与。」

罗赛尔国际赛道于2014年启用，迄今举办过世界摩托车锦标赛（ MotoGP），在泛光灯照明下也可以用作F1大奖赛。

产油国卡达也将在2022年举办世界杯足球赛。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP