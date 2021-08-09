澳洲NRL总决赛拟移师纽西兰 阿尔登拒予隔离豁免

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（法新社威灵顿9日电） 澳洲COVID-19疫情严峻，全国橄榄球联赛（NRL）有意将总决赛移师奥克兰，并争取隔离豁免权，但纽西兰总理阿尔登今天表示，橄榄球选手和所有人一样，入境就得进行2周隔离。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情肆虐澳洲，许多城市仍在实施封城，全国橄榄球联赛高层为避免总决赛无观众开打，造成财务损失，提出可能将10月登场的比赛移师纽国奥克兰（Auckland）的伊甸公园举行。

全国橄榄球联赛要求取得澳洲国家橄榄球队「袋鼠队」（Wallabies）在奥克兰出战纽西兰国家橄榄球队「全黑队」（All Blacks）时，获得的隔离豁免权。

澳洲COVID-19疫情爆发迫使纽西兰暂停实施两国的旅游泡泡，但纽国给了澳洲袋鼠队特殊经济豁免，据传在纽西兰举办的国际锦标赛支出约达1200万至1400万美元（约新台币3.3亿至3.8亿元）。

全国橄榄球联赛总裁阿布铎（Andrew Abdo）告诉记者，「那些豁免是基于经济上的影响，总决赛也该符合这条件」。

然而，阿尔登（Jacinda Ardern）坚持，澳洲袋鼠队的豁免权是一次性的，全国橄榄球联赛选手和所有其他人一样，都受制于2周隔离措施。

阿尔登表示，「全国橄榄球联赛队伍必须进行隔离，就像所有从澳洲返国的纽西兰人一样」。

© 2021 AFP