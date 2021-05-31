澳籍作家杨军在中国被关2年多 声称遭刑求

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（法新社雪梨31日电） 因间谍罪遭中国当局关押2年多的澳洲籍华裔作家杨军告诉支持者，他于羁押期间遭到刑求，现在只能靠2颗牙进食；此外，他仍旧不知道自己究竟被控为哪个国家刺探情报。

笔名杨恒均的杨军在中国出生，这名56岁学者的案件27日首度开庭审理，但不对外开放，澳洲驻北京大使要求旁听也遭到拒绝。

杨恒均表示，他2年多前被捕后，一直被关押在一个秘密地点，期间遭到虐待。

据法新社见过杨恒均传给支持者的一封讯息，他说：「头6个月…真的是一段很惨的时期，他们折磨我。…如今我被关在一个比监狱还糟糕的地方2年多了。」他还说，由于牙齿毛病，他现在只能靠2颗牙进食。

此外杨恒均表示，27日开庭审判期间，他「疲倦且思绪混乱」，「没有精神充分发言」。「我只能发言3到5分钟。我的自我辩护不是很好。」

杨恒均并强调自己「百分之百无辜」，还透露他曾尝试要法官排除侦讯纪录作为证物未果。

杨恒均说：「这是违法的，是刑求。」他指控中国当局利用一台「隐藏摄影机」，「我接受侦讯时，被告知我必须认罪。…可能是有人想报复我。」

杨恒均又说，他请求法官准许提呈证据并传唤辩方证人，都遭到驳回。他也还不知道自己被控替谁刺探情报，「这不是意识形态犯罪，被控的是间谍罪。但我替谁工作？…我不替澳洲或美国工作，我只为人民写作，为法治、民主和自由写作。」

中国和澳洲的关系正持续恶化，北京先前表示，杨恒均案涉及国家秘密，依法不公开审理，不安排旁听，「完全合法合理」，并批评澳洲粗暴干涉中国司法主权。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2021 AFP