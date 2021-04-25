澳纽联军纪念日 数千人参加追悼仪式

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（法新社雪梨25日电） 数以千计澳洲与纽西兰人今天聚集各地，参加澳纽联军纪念日（Anzac Day）黎明追悼仪式。

去年受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，纽澳都取消了游行与纪念典礼等活动，许多人只能在家中自行纪念，但今年两国大多恢复了实体哀悼活动。

1915年4月25日第一次世界大战期间，澳洲和纽西兰军团为对抗德意志帝国支持的鄂图曼帝国军队，在现在的土耳其加利波里（Gallipoli）半岛登陆，澳纽联军纪念日就是为了纪念那个日子。

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天清晨在奥克兰战争纪念博物馆（War Memorial Museum）的集会上，特别提到了当年在战争中牺牲的女性。

「在状况最恶劣的时刻，她们英勇、热情，她们为现在女性完全融入陆海空防卫力量铺路。」

现在这个纪念日延伸到纪念两国在一战后数十年间参加的每场战役，包括韩战、越战和阿富汗战争。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）上周宣布跟进美国时间表，在9月之前将军队撤离阿富汗。他表示，今年「我国历史上的一页即将完结」。

两国控制COVID-19疫情有成，才能让公共纪念仪式与游行顺利举行。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP