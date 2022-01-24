澳网不准观众穿挺彭帅T恤 网坛传奇「女金刚」叹可悲

（法新社墨尔本24日电） 美国网坛传奇「女金刚」娜拉提洛娃（Martina Navratilova）今天说，澳洲网球公开赛主办单位不让球迷穿着写有「彭帅在哪里？」的T恤，这个决定很「可悲」。

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维权人士矢言要把这些T恤大量分发出去。但近日流传一段影片，从中可以看到维安人员似乎命令观众脱掉上衣、撤掉支持彭帅的布条；澳网主办单位昨天表示，彭帅的安全「是我们最关切的事」。

彭帅并未参加本届澳网赛事。她去年11月在网路上自陈被迫与中国前国务院副总理张高丽发生性关系，之后各界就开始担忧她的人身安全。

针对澳网禁止球迷穿支持彭帅T恤的决定，拥有18座大满贯金杯的娜拉提洛娃在推特写道：「这真可悲。世界女子职业网球协会（WTA）真是孤军奋战！！！」文末还附上「彭帅在哪里」的主题标签。

世界女子职业网球协会因声援彭帅、要求让她亲自发声并停办中国地区赛事而广获好评。

澳网的重要参赛选手都曾在不同场合表达他们仍希望听到彭帅的第一手消息，这样才能放心。

法国球员马育（Nicolas Mahut）在澳网男双第一轮就出局，他转推相关影片，还说主办单位为了中国企业的赞助而折腰。他写道：「现在是什么情况！？这么没胆量！没有中国赞助商又怎样？」

中国酒商「泸州老窖」是澳网主要赞助业者之一。

澳网主办单位昨天表示，基于售票条款，「我们不容许商业或政治性的衣着、布条或标志」。澳网发言人补充说：「彭帅的安全是我们首要关切的事。我们持续与世界女子职业网球协会和全球网坛合作，试着厘清她的处境，并尽力确保她安好。」

维权人士在众筹平台GoFundMe网站发起募捐以制作更多T恤，不到两天就达成1万澳元（约新台币20万元）的目标金额。

维权人士麦克斯．莫（Max Mok）告诉澳洲广播公司（ABC）：「我们要印1000件T恤，看他们挡得了多少观赛群众。」

© 2022 AFP