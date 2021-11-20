澳网主席宣布 未接种疫苗选手不能参赛

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（法新社墨尔本20日电） 澳洲网球协会主席提列今天证实，所有参加明年1月澳洲网球公开赛的选手必须接种疫苗，这对有当今球王乔科维奇造成更大压力，他一直拒绝透露自己是否已接种过疫苗。 澳网举行地墨尔本因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情封锁超过260天，墨尔本所在地维多利亚州政府上月已表明，不会对未接种疫苗的球员做出任何让步。 提列（Craig Tiley）表示，已经通知比赛团队，必须接种疫苗才能参与澳网赛事。 他告诉澳洲第9电视台（Channel Nine）：「关于施打疫苗有很多猜测。我要说清楚，当（维多利亚）州长宣布在场上的每个人…都必须接种疫苗时，我们就已向比赛团队明确宣示了。」 「所有的比赛团队都明白，我们的支持者必须要接种疫苗，所有澳网的工作人员都必须接种疫苗。」 这当然包括9度在澳网男单封王的乔科维奇（Novak Djokovic）在内。这位塞尔维亚名将如果顺利在明年的澳网卫冕成功，他将创下史上第一人拿下21座大满贯赛金杯的纪录。 提列说，乔科维奇「曾表示，他认为接种疫苗是他的个人私事」。提列还说：「我们很希望可以在澳网看到乔科维奇。他很清楚，要在这里打球，必须接种疫苗。」