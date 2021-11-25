澳网主席：乔科维奇不会冒险错过澳网

（法新社墨尔本25日电） 澳洲网球协会主席提列预期，世界球王乔科维奇不会冒险错过明年1月举办的澳洲网球公开赛。

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提列（Craig Tiley）表示，维多利亚州严格的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗强制接种规定促使选手在澳网开打前接种疫苗；至于球迷和工作人员若未接种疫苗，也都将禁止入场。

提列并表示，他已经和缔造9次澳网男单冠军纪录的乔科维奇（Novak Djokovic）谈过，但仍不清楚他的接种状况。

提列今天接受墨尔本体育电台SEN访问，谈到职业选手时说：「目前有85%以上的人已接种。我们认为在1月之前，将会有90%到95%的人接种，因为没接种就不能参赛。」

提列说，有「一、两名选手」是不能接种疫苗的医疗豁免者，而这种豁免权符合维多利亚州的卫生规定。

乔科维奇拒绝透露他的接种情况，并表示这是他的个人私事。他在ATP世界巡回年终赛被问到是否会参加澳网寻求卫冕时，没有明确表态。

提列说：「诺瓦克（乔科维奇）已拿下9次澳网冠军，我确信他想要10次封王。他拥有20座大满贯冠军杯，跟纳达尔（Rafa Nadal）和费德瑞（Roger Federer）一样，而纳达尔会参赛。」

「他们其中一人会超越另一人，我认为诺瓦克不会想要就这样将奖座拱手让人。」

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