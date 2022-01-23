澳网主席：乔科维奇打算参加2023澳网

（法新社墨尔本23日电） 澳洲公开赛主席提列（Craig Tiley）今天表示，塞尔维亚网球名将乔科维奇打算参加2023年的澳网，并将乔科维奇在本届澳网前遭驱逐出境，归咎于「沟通不良」。

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世界排名第一的乔科维奇（Novak Djokovic）澳洲签证在澳洲公开赛（Australian Open）开赛前遭取消，原因是他没打 Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

他上法院最后一搏，试图留在澳洲打澳洲公开赛，但在上诉失败后，16日离开墨尔本。

提列之前一直对此事保持低调，但今天他被问到，没打疫苗的乔科维奇尽管签证可能最长被撤销3年，是否打算2023年重返澳网。

提列告诉澳洲广播公司（ABC）：「是的，他今年不能打，但那显然是他的希望。」

「他是世界排名第一的球员，而且他真的喜欢澳洲公开赛。」

但澳网主办地维多利亚州的州长安德鲁斯（Daniel Andrews）坚称，乔科维奇接种疫苗才会欢迎他来。

安德鲁斯告诉记者：「拉法（纳达尔）说得没错，他只要接种，这一切就可以避免，那人或许觉得他比这场赛事重要，但他没有。」

「因此这场赛事没他也举行了，而且办得很成功。」

提列把澳洲网球协会（Tennis Australia）原先给予乔科维奇签证豁免，后来联邦政府却将他驱逐出境，归咎于「情势变化莫测」以及「沟通不良」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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