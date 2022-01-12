澳网前签证遭取消 沃拉科娃将向澳洲网协索赔

（法新社墨尔本12日电） 捷克女网选手沃拉科娃因「令人遗憾」的相同理由，落入跟塞尔维亚名将乔科维奇一样的处境，遭澳洲拘留并驱逐出境。她今天抵达布拉格后说，她将要求澳网主办单位－澳洲网球协会赔偿。

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澳洲网球公开赛将于17日开打，沃拉科娃（Renata Voracova）与球王乔科维奇（Novak Djokovic）在出示COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种豁免资格后，签证都遭取消。

38岁的沃拉科娃起初获准入境澳洲，甚至在澳网热身赛在墨尔本打了一场混双比赛。

但她之后被送到墨尔本的拘留中心，与乔科维奇一同等待澳洲当局的裁决出炉。

沃拉科娃8日离开澳洲，但乔科维奇留下来，打赢留在澳洲的官司。

沃拉科娃说，她将要求澳网主办单位－澳洲网球协会（Tennis Australia）赔偿，且「金额不小」。

她返抵捷克首都布拉格（Prague）后告诉Denik日报：「光是机票就要6万捷克克朗（约新台币7万7075元），我的教练跟我一起飞。」

她说：「还有饭店、为这场大满贯赛受训的费用，以及可能得到的奖金。」

沃拉科娃说：「我希望澳洲网球协会面对这件事，这样才不用诉诸法律。」

© 2022 AFP