澳网因疫情延至2月8日开打 比原定日期晚3周

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（法新社墨尔本17日电） 世界职业网球协会（ATP）今天公布2021年赛季前7周日程更新，表示澳洲网球公开赛（Australian Open）将延至2月8日开打，比原定开赛日期晚3周。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情干扰，再次对大满贯赛季造成冲击。在历经数周协商后，澳网今天延至2月8日举行。

ATP宣布2021年初赛程时表示，大满贯男子资格赛将在杜哈（Doh）举行，但澳洲将主办一系列大满贯热身赛事，包括主要赛事世界职业网球协会杯（ATP Cup）。

此前，今年英国温布顿锦标赛（Wimbledon Champion）已遭取消，为二战以来首次。法国公开赛（French Open）也延期，美国公开赛（US Open）则闭门举行。

在澳洲疫情受控之际，预计粉丝将能进入澳网比赛地点墨尔本球场（Melbourne Park），但选手将需进行为期14天隔离。

墨尔本在经历第2波疫情后，10月摆脱了为期数月的封锁，澳洲网球协会（Tennis Australia）与在墨尔本的州政府当局进行漫长协商后，确定澳网将在2月8日至21日间举行。

澳网原定1月18日开打，如今选手将于1月15日起抵达澳洲，其中许多选手来自疫情依然严重的国家，所有选手将待在大会设立的生物安全泡泡区（bio-secure bubble）里两周。

早前报导指出，选手将待在指定饭店里，但一天获准练习或运动最多5小时，搭车往返住处及墨尔本球场。澳洲网球协会未立即证实这些安排。（译者：陈正健/核稿：陈政一）

© 2020 AFP