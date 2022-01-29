澳网女单决赛 现场发放千件「彭帅在哪里」T恤

（法新社墨尔本29日电） 中国网球女将彭帅人身安全仍备受瞩目，倡议人士今天在澳洲网球公开赛女单决赛登场前发放1000件「彭帅在哪里？」T恤，部分观赛民众也穿着这一上衣进场，加入声援行列。

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澳网维安人员日前命令观众脱掉写有支持彭帅标语的上衣，引发关注；澳网主席提列（Craig Tiley）之后表示，球迷只要不制造干扰就可以穿着声援彭帅的T恤进场观赛。

今天，抗议者带了1000件「彭帅在哪里？」（Where is Peng Shuai?）T恤返回墨尔本球场（Melbourne Park），分送给民众。

巴夫鲁（Drew Pavlou）是发起以T恤挺彭帅活动的其中一人，他告诉法新社：「我们已经免费发了数百件T恤，有很多人穿着这T恤去看（女单）决赛。他们很兴奋。」

巴夫鲁表示，活动参与者将T恤分送给要进入墨尔本球场的民众，希望在决赛期间透过转播，把「彭帅在哪里？」这一讯息传递到全世界。

「我们只是希望彭帅能自由发言。我们希望她能够在中国以外的地方旅游，能向媒体发表谈话而不受中国政府控制。」

在决赛开打期间，现场直播画面短暂扫过观战群众，几乎没有看见「彭帅在哪里？」T恤的影子。不过，法新社摄影记者在拉佛球场（Rod Laver Arena）场内发现了几名穿着声援彭帅上衣的观赛者。

巴夫鲁则在推特（Twitter）发布一张澳网女单决赛时，超远距空拍观众的直播画面。他写道：「当你必须避开群众里（声援）彭帅的衣服时，这就是会出现的典型群众画面，哈哈。」

前女双球后彭帅去年11月在网路上自陈被迫与中国前国务院副总理张高丽发生性关系，之后鲜少露面，各界开始担忧她的人身安全。

彭帅12月表示，从未指控遭到任何人性侵，还说她11月初在社群媒体的发文被误解。张高丽则未就此事发表评论。

今天在场外停下脚步与巴夫鲁交谈的人，也表达了对彭帅安危的关切。观众吉布生（Karen Gibson）表示：「不，我想如果她平安没事的话，我们早就可能在一些网球赛事中看见她。」

© 2022 AFP