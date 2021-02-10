澳网女单第2轮 小威廉丝轻松晋级

广告 继续浏览后续

（法新社墨尔本10日电） 力拚平纪录24座大满贯的美国名将小威廉丝今天在澳洲网球公开赛女单第2轮，以6比3、6比0直落二击败对手，顺利晋级第3轮。 小威廉丝（Serena Williams）又身穿只有一条裤管的独特紧身衣亮相，这是田径传奇女将「花蝴蝶」（Flo-Jo）乔伊娜（Florence Griffith Joyner）给她的启发，在这场她个人第101场的澳网比赛，塞尔维亚女将斯托亚诺维奇（Nina Stojanovic）是第27位手下败将，小威廉斯以6比3、6比0直落二顺利晋级第3轮。

不过她的姊姊现年40岁的大威廉斯（VenusWilliams）对战义大利女将艾拉妮（Sara Errani），第一盘因脚踝严重扭伤而影响表现，以1比6、0比6无缘晋级。

另个被看好有机会封后的日本选手大坂直美也顺利晋级，不过其他好手像是加拿大女将安德里斯库（BiancaAndreescu）与捷克的克菲托娃（Petra Kvitova）都止步第2轮。

曾在温布顿网球锦标赛（Wimbledon）封后、2019年澳网女单亚军的捷克女将克菲托娃，以4比6、6比1、1比6爆冷败给罗马尼亚选手瑟丝蒂（Sorana Cirstea）。

© 2021 AFP