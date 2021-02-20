澳网女单 大（土反）直美二度封后

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（法新社墨尔本20日电） 日本名将大（土反）直美今天在澳洲网球公开赛女单决赛6比4、6比3直落二击败第22种子美国的布雷迪（Jennifer Brady），继2019年之后再度于澳网封后，也拿下个人第4座大满贯冠军。

第3种子大（土反）直美之前曾与布雷迪3度交手，以2胜1负占上风。今天这场决战在拉佛球场（Rod Laver Arena）登场，双方首盘第4、5局各利用对手的双发失误互相破发，第8局打完4比4平手；第10局布雷迪原本居于上风，却在关键时刻双发失误，接着再连续出现两次非受迫失误，以4比6让出。

第二盘战局一面倒，大（土反）连下4局让对手喘不过气，第5局布雷迪破发稍扳颜面，但已挡不住大（土反）的夺冠决心，大（土反）再以6比3拿下这盘，以77分钟完成封后任务。

23岁的大（土反）气势如日中天，18日在4强解决39岁的美国天后小威廉丝（Serena Williams），让小威追平24座大满贯金杯纪录的美梦破碎后，如今她已跨季累计21连胜。

除了两度赢得澳网女单冠军，大（土反）也在2018、2020年于美国网球公开赛女单称后，生涯四度闯进大满贯女单决赛均胜出，胜率百分之百。

大（土反）本届澳网一路锐不可当，16强、8强及4强分别击退西班牙前球后蒙奎露萨（Garbine Muguruza）、台湾一姊谢淑薇和小威廉丝等好手，封后过程仅在对上蒙奎露萨之战失掉一盘。

© 2021 AFP