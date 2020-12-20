澳网延期 费德瑞允诺明年赴墨尔本参赛

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（法新社墨尔本20日电） 澳洲网球协会（Tennis Australia）主席提列表示，全球所有顶尖选手预料都将光临墨尔本，参与被疫情干扰的澳洲网球公开赛，其中包括拿下20座大满贯金杯的瑞士天王费德瑞。

作为年度首场大满贯赛事的澳洲公开赛（Australia Open），明年将延后3个星期，至2月8日才登场。所有球员抵达后都须强制隔离14天。

延后开战对费德瑞（Roger Federer）而言可能很重要。上周费德瑞承认自己正在「跟时间赛跑」，盼能及时恢复健康，因为他在经历两轮膝盖手术后，复原时间比与预期来得久。

提列（Craig Tiley）表示，他已跟39岁的费德瑞及其团队接洽，目前费德瑞正在杜拜（Dubai）如常进行季前训练。

提列说：「包括罗杰（费德瑞）在内，每位选手都承诺会到墨尔本（Melbourne）比赛。」

提列表示：「他确实告诉我们2月8日对他备战澳网来说，是个更适合的日期。但很大一部分得看他未来2至3周训练期间，身体对手术的反应如何。」

费德瑞曾在澳网6度封王。但去年他在澳网准决赛败给塞尔维亚好手乔科维奇（Novak Djokovic），手术后又错过受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情干扰的2020年剩余赛季。

费德瑞只能看着西班牙名将纳达尔（Rafael Nadal ）在赢得法国公开赛（French Open）第13冠后，追平自己的20座大满贯冠军纪录。

© 2020 AFP