澳网指定饭店出现确诊 507人筛检结果全为阴性

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（法新社墨尔本5日电） 澳洲网球公开赛主办单位今天表示，筛检后未再出现新的染疫者，让这场大满贯赛事的准备工作能够回到正轨。

在一间澳网指定饭店的一名员工染上2019冠状病毒疾病（COVID-19）后，这场网坛年度首场大满贯赛事的准备工作一度陷入混乱。

约507名球员、队职员被要求接受筛检，且在结果出炉前必须隔离，这让6场原订昨天进行的热身赛被迫暂缓。

他们可能染疫的疑虑今天全部清除，比赛恢复进行。

澳网透过官方推特帐号说：「所有隔离中的澳网相关人员，昨天所做的筛检结果都呈阴性反应。」

维多利亚州先前已经28天没有本土病例，最近一起病例出现时，有关当局唯恐墨尔本先前封锁4个月，直到去年10月才解封的情况再度发生，因此更加严格的要求民众配戴口罩。

超过1000球员、教练、队职员上个月搭机抵达病毒大体清零的澳洲，引发疫情期间比赛是否应该续办的争论。

尽管大多数球员每天获准练球5个小时，72人因为包机上有8人确诊，必须24小时待在饭店房间。

今年的澳网，每天允许2万5000名到3万名的观众入场观赛，人数大约是去年的一半。（译者：李晋纬/核稿：陈政一）

© 2021 AFP