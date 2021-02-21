澳网男双 多迪格与波拉西克夺冠

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（法新社墨尔本21日电） 澳洲网球公开赛（Australian Open）今天举行男双决赛，克罗埃西亚籍的多迪格与斯洛伐克选手波拉西克击败寻求卫冕的英美组合索兹柏瑞和芮姆，夺下两人联手后首座大满贯冠军。

多迪格（Ivan Dodig）和波拉西克（Filip Polasek）名列第9种子。实力坚强的两人最终战胜第5种子索兹柏瑞（Joe Salisbury）和芮姆（Rajeev Ram）组合，以6比3、6比4直落二在拉佛球场（Rod Laver Arena）夺冠。

多迪格表示：「很棒的回忆。这是我们联手后第一座大满贯赛（冠军），我们乐在其中。我希望能这样继续下去。」

美国男网双打组合鲍柏和麦克．布莱恩（Bob and Mike Bryan）曾在2009至2011年连续称霸澳网。今日战果使索兹柏瑞和芮姆无法成为继布莱恩兄弟之后，首个蝉联澳网冠军的男双组合。

芮姆昨天刚与捷克女将卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）在混双项目夺冠，原本盼望能捧着2座冠军杯离开澳洲，但希望落空。

这是波拉西克首座、多迪格第2座大满贯男双金杯。多迪格2015年曾与巴西选手米罗（Marcelo Melo）在法国网球公开赛（Roland Garros）夺冠。

波拉西克如今是第2个在大满贯赛事夺冠的斯洛伐克人。过去斯洛伐克只有拿下4座混双冠军的韩杜雀娃（Daniela Hantuchova）赢过大满贯赛。

© 2021 AFP