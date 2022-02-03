澳网签证争议 乔科维奇7到10天内出面说明

（法新社塞尔维亚首都贝尔格勒3日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇在澳洲上演一场签证大戏，最后在澳网开打前被驱逐出境，他今天呼吁大家给他一点时间，他将在7到10天内出面说明。

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世界排名第一的乔科维奇（Novak Djokovic）澳洲签证上个月在澳洲公开赛（Australian Open）开赛前遭取消，原因是他没打 Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。他返回塞尔维亚后相当低调，仅数次短暂露面。

他在塞尔维亚首都贝尔格勒与塞国总统武契奇（Aleksandar Vucic）召开联合记者会表示，「我恳求大家有点耐心，在接下来的7到10天内，我将会对媒体说明，针对这起事件给予我的版本说法。」

乔科维奇没有透露未来计画，但感谢武契奇和塞尔维亚粉丝在这段期间对他的支持。

乔科维奇因为无法参加澳网，失去了挑战生涯第21座大满贯赛金杯的机会，而这项纪录在上周末被他的对手、西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafa Nadal）达成。

纳达尔如今成为史上赢得最多大满贯金杯的男子选手，超前乔科维奇与瑞士特快车费德瑞（Roger Federer）。

不过，根据这周稍早释出的排行榜，乔科维奇在网球男单仍保持世界第一位置，继续刷新358周的球王在位周数纪录。

© 2022 AFP