澳网赛前隔离太苦闷 选手要求小猫小狗相伴

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（法新社墨尔本1日电） 澳洲网球公开赛即将开打，因应冠状病毒防疫措施，运动员得先接受14天隔离检疫，为了排解隔离期间的苦闷，球员们提出千奇百怪的要求，包括要求提供小猫小狗作陪。

澳洲网球协会主席提列（Craig Tiley）耗费数月时间筹划，让逾千名选手和支援人员能平安进入澳洲，不过他透露，复杂的后勤作业曾多出若干奇特的要求，但并未点名是哪些球员提出的。

提列向澳洲广播公司（ABC）表示：「最古怪的要求，是要求隔离室有小猫咪来作陪，而且还不只一次，是很多次。」

「但我们解释，冠状病毒和猫咪间确有关连，后来这样的要求就没了。」

「也有些人要求小狗作陪，还有人开玩笑要求澳洲土生土长的动物。」提列打趣说道：「有几次我不介意放只拳击袋鼠进去。」

球员、教练和官员上个月陆续搭乘17架包机来到澳洲，多数人获准每天可外出5小时接受监督训练。

但8起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，打乱赛前准备作业，72名球员一天24小时被局限在墨尔本（Melbourne）旅馆房间内，引发球员抱怨隔离条件过于严苛。

提列坦承，在疫情期间举办大满贯赛让他压力爆棚，但他说，正向态度比消极负面更重要。

他说：「有些人指控我们对于此事冥顽不灵，但只要不安全我们就不会举办，这是肯定的。」

© 2021 AFP