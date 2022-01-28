澳网问鼎第21座大满贯冠军 纳达尔仅2场比赛之遥

（法新社墨尔本27日电） 西班牙「蛮牛」纳达尔距离创男网纪录的第21座大满贯冠军仅2场比赛之遥，他28日将出战澳网男单4强赛事，与小他10岁的新生代好手贝雷蒂尼捉对厮杀，争夺决赛门票。

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本届澳洲网球公开赛第6种子纳达尔（Rafael Nadal）将有机会刷新坐拥最多大满贯男单冠军头衔纪录。

他和当今球王乔科维奇（Novak Djokovic）及因膝盖动刀休养缺阵的「瑞士特快车」费德瑞（Roger Federer），目前全都手握20座大满贯金杯。

35岁的纳达尔现已闯进澳网4强，将强碰1996年出生的义大利新生代悍将贝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

若纳达尔能闯过此关，他将在决赛出战世界排名第2的俄罗斯名将梅迪维夫（Daniil Medvedev）或希腊好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

曾于2009年在墨尔本球场（Melbourne Park）封王的纳达尔，上个赛季末因旧疾脚伤停赛3个半月，对重返球场抱持保守心态。

不过，在澳网拿下9座冠军的乔科维奇因疫苗和签证问题遭澳洲驱逐出境，世界排名第3的德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）在第4轮爆冷出局，为纳达尔挺进准决赛开路。

纳达尔一直在调整自身打法，以弥补危及他非凡生涯的足部疾病「穆勒．魏斯氏症」（Muller-Weiss syndrome）；这一疾病相当罕见，是由发育不良的骨骼所致。

纳达尔接下来与年轻好手贝雷蒂尼的比赛料将是场体能战，此伤势恐将影响这位西班牙猛将的发挥。

纳达尔说：「因为脚部（疾病），（比赛）到如今仍存有疑问，这是我们无法治愈的伤病…所以我们得找到一种方法来控制疼痛以继续比赛。」

「过去6个月，关于我是否能够继续比赛，存在诸多疑问」。

「但现在我感觉很好，我们打进了澳网准决赛，因此这对我而言简直太棒了。」

25岁的贝雷蒂尼是史上第一位晋级澳网4强的义大利男子球员，这位2021年温布顿网球锦标赛亚军对与纳达尔对决心存敬畏，但相信自己能爆冷打败网坛前辈纳达尔。

「与他（纳达尔）在拉佛球场（Rod Laver Arena）比准决赛，是我小时候的梦想。」

「现在，我超想赢得这场比赛。我知道自己办得到。那将是场硬仗。我3度打进大满贯4强，这代表我水准在此，而我想更进一步（突破）。」

贝雷蒂尼身高将近200公分，他的正手上旋球威力与纳达尔几乎相当。2019年美国网球公开赛4强战是两人唯一一次交手，当时纳达尔直落3盘淘汰贝雷蒂尼。

倘若能闯过贝雷蒂尼这一关，纳达尔寻求第21座大满贯的最终战也未必轻松。

去年在美网拿下生涯首座大满贯冠军的梅迪维夫是本届澳网热门人选，他将在4强战遭遇还未能捧起大满贯金杯的西西帕斯。

梅迪维夫在8强赛鏖战5盘才逆转胜出，他表示：「我会尽所能恢复（体力），准备好与斯特凡诺斯（西西帕斯）比赛，因为他是一名很出色的球员。我得拿出最佳表现才能打败他。」

梅迪维夫在与西西帕斯的生涯交手纪录中以6比2领先；不过，西西帕斯在8强赛表现绝佳，直落3盘轻松挺进准决赛。

西西帕斯说：「这是我在（本届）澳网打过最稳定、最好的比赛。我觉得自己处于极佳状态。我没打算脱离这一状态。它是我比赛的一部分。」

© 2022 AFP