澳网风波后重回球场 乔科维奇称受到热烈欢迎

（法新社杜拜20日电） 乔科维奇先前因为没打疫苗，签证遭取消而打不了澳网，闹得满城风雨后，终将于明天的杜拜网赛重返球场，对此他称自己在休息室获得其他球员的「热烈」欢迎。

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由于没有接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）的澳洲签证遭取消，并被驱逐出境，这让他错过上个月的澳洲网球公开赛。 本周，乔科维奇将重返球场角逐杜拜网赛，这将是他去年12月在西班牙马德里打完台维斯杯总决赛（Davis Cup Finals）后的第1场比赛。 乔科维奇在杜拜网赛的首战，将对上持外卡参赛的义大利选手穆萨提（Lorenzo Musetti）。在这场比赛开打前，乔科维奇今晚告诉记者，有关他重返球场的心情，及其他球员对他的回归是否有负面反应。

34岁的塞尔维亚好手乔科维奇说：「我还没遇到太多球员，但目前为止，我在这里遇到的选手，对此事的反应都很正面，且表达欢迎之意。当然，我很乐见这样的情况，我不能说在澳洲时就是这样，那有点奇怪。但在这里，目前为止，一切都很好。」 乔科维奇结束澳洲之行10天后开始练球，他坦承需要一点时间，让几周来激动的情绪恢复过来。在离开澳洲前，乔科维奇曾遭澳洲边境部队（Australian Border Force）拘留，他的签证两度被取消，最终被澳洲驱逐出境。 生涯至今共获20座大满贯赛单打冠军的乔科维奇称，在澳洲发生的事让他感到「难过」且「失望」，但他很快就充满冲劲，准备好要重返球场。 本周将寻求他在杜拜网赛第6座冠军的乔科维奇说：「过去两周半、3周的时间，我都在打网球，且很享受其中。我喜欢比赛、喜欢打球，所以对我来说，拿起球拍并上场练球，对我来说毫无困难。」 「知道自己要来杜拜，我做了些准备，也有个目标。因此，我如今身在这里，我敢说我已竭尽所能做足准备，我也十分期待能重新回到比赛。」 先前接受英国广播公司（BBC）访问时，乔科维奇表示，如果比赛强制规定要打疫苗，即便是大满贯赛的比赛，他也愿意放弃。

© 2022 AFP