澳网首轮原强碰乔科维奇 塞尔维亚小将勇闯16强

（法新社墨尔本21日电） 男网世界排名第77的凯柯曼诺维奇原本会在澳网首轮强碰同样来自塞尔维亚的网坛天王乔科维奇，但球王因签证问题遭驱逐出境，凯柯曼诺维奇顺势抓住机会，连过3关挺进16强。

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由于男网世界排名第一的乔科维奇（Novak Djokovic）拒打疫苗而被澳洲驱逐出境，在澳洲网球公开赛资格赛输球的义大利选手卡鲁索（Salvatore Caruso）幸运递补球王签位。

22岁的凯柯曼诺维奇（Miomir Kecmanovic）首轮不仅直落3轻松淘汰卡鲁索，第2轮也顺利过关，今天更在第3轮以6比4、6比7（8比10）、6比2、7比5力退大会第25种子索内戈（Lorenzo Sonego）。

凯柯曼诺维奇今天赢球后，生涯首度闯进大满贯赛16强，他接下来将对决第17种子「法国跳跳虎」蒙菲尔斯（Gael Monfils）。

凯柯曼诺维奇如今将至少获得32万8000澳元（约新台币652万7826元）奖金以及180分的排名积分。

凯柯曼诺维奇赛后表示：「这太不可思议了。一周前我本应该和世界第一（乔科维奇）比赛，而且获胜机会渺茫，但现在我打进最后16强。」

「我很高兴我能有第2次机会，我有不少球真的打得很好。我只是想尽我所能利用这一良机。」

凯柯曼诺维奇并表示，自己尚未与返回塞国的乔科维奇联络，「我认为他还在恢复当中，我不想打扰他。给他空间吧。等事情平息后，我最终肯定会跟他联系。」

© 2022 AFP