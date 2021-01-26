澳网：乔科维奇吁放宽隔离规定 纳达尔暗批

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（法新社墨尔本26日电） 澳洲网球公开赛开打前，网坛巨星乔科维奇日前吁请放宽球员隔离限制等规定。西班牙网球名将纳达尔今天暗批乔科维奇，指称不是每个人都觉得有需要「宣扬」自己试图帮忙。

法新社报导，世界排名第一的塞尔维亚网球选手乔科维奇（Novak Djokovic）上周代表72位澳网选手，致函向澳洲网球协会（Tennis Australia）提出一连串建议。

这些选手搭乘前往澳洲的班机上出现2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊案例，因此须待在墨尔本饭店房间不得外出。

据报导，乔科维奇的建议事项包括，将球员移置到设有网球场的私人住宅，并且提供球员更佳的餐点。但他的诉求未被采纳，澳洲媒体则称这些球员既任性又自私。

纳达尔（Rafael Nadal）今天在澳洲阿得雷德（Adelaide）告诉美国体育频道ESPN：「我们都试图帮助彼此。有些人需要把帮助他人的每件事都昭告天下。」

纳达尔还说：「其他人…则以不公开方式进行，不会公布或宣扬自己正在做的事情。」外界普遍认为，纳达尔此言是在针对乔科维奇。

澳网多数选手正在墨尔本强制隔离14天，但纳达尔、乔科维奇与小威廉丝（Serena Williams）、大?直美（Naomi Osaka）等网坛巨星已搭机赴阿得雷德，定于29日在当地参加表演赛。

© 2021 AFP