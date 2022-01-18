澳网/梅迪维夫首轮开胡 因乔科维奇缺席争冠希望增

（法新社墨尔本18日电） 俄罗斯好手梅迪维夫（Daniil Medvedev）今天在澳洲网球公开赛首轮拿下令人信服的胜利，在世界球王乔科维奇缺席澳网之际，凸显自己是群雄想要击败的夺冠热门人选。

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第2种子梅迪维夫获看好有望拿下他的第2座大满贯男单金杯。他今天在澳网拉佛球场（Rod Laver Arena）以6比1、6比4、7比6（7比3）直落三，轻取世界排名第91的瑞士选手拉克索宁（Henri Laaksonen），晋级2轮后将遭遇澳洲好手基尔乔斯（Nick Kyrgios）。

基尔乔斯赛前感染COVID-19（2019冠状病毒疾病），但似已恢复，表现未受影响，以6比4、6比4和6比3击败英国对手布罗迪（Liam Broady）晋级。

塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）因为拒打COVID-19疫苗，遭澳洲政府驱逐出境，瑞士网球名将费德瑞（Roger Federer）则因为受伤，也无法参与这届澳网。

在乔科维奇及费德瑞缺席的情况下，今年25岁的梅迪维夫与西班牙名将纳达尔（Rafa Nadal）是澳网男单冠军热门人选。

纳达尔将力争创纪录的第21座大满贯男单金杯，昨天以6比1、6比4、6比2直落三，轻取美国对手希隆（Marcos Giron）。

梅迪维夫曾在去年9月美国公开赛男单决赛击败乔科维奇，拿下他的大满贯男单首冠。他展现自信，赛前就称自己不怕任何敌手。

除了梅迪维夫以外，希腊选手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）也是网坛「新生代」（Next Gen）中另一个挑战「三巨头」（Big Three，乔科维奇、纳达尔及费德瑞）的青年好手。

西西帕斯为本届大会男单第4种子，在肘伤手术后持续康复，将于今天稍晚对决瑞典选手伊莫尔（Mikael Ymer）。

© 2022 AFP